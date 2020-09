Il Sì in vantaggio, testa a testa in Toscana e Puglia (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono chiusi alle 15 i seggi per la seconda giornata delle consultazioni elettorali. Si è votato per il referendum costituzionale, le suppletive del senato, le regionali e le amministrative. Seguiranno ora gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative invece cominceranno alle ore 9 di domani, martedì 22 settembre. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge una forchetta del 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%. Alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (centrosinistra) con il 38-42%. In Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono chiusi alle 15 i seggi per la seconda giornata delle consultazioni elettorali. Si è votato per il referendum costituzionale, le suppletive del senato, le regionali e le amministrative. Seguiranno ora gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative invece cominceranno alle ore 9 di domani, martedì 22 settembre. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge una forchetta del 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%. Alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (centrosinistra) con il 38-42%. In Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) ...

