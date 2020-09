Guarire dalla Covid-19 in Somalia | la storia di Muna | «La prima sfida è lo stigma Ma sarò un modello per la mia comunità» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 settembre 2020)ha 24 anni, vive ine ha una missione: sensibilizzare il suo Paese in merito alla pandemia da Coronavirus. Da quando il suo tampone ha finalmente dato esito negativo,ha deciso che non c’era più tempo da perdere. Sarebbe diventata un punto di riferimento per la sua comunità e per tutto il Paese, che ancora oggi è alle prese con lodella malattia e i pregiudizi che rendono difficile il contenimento della pandemia. Era un giorno di aprile quandoha iniziato ad avvertire una certa stanchezza fisica. Febbre, respiro corto, tosse secca. Era appena tornata da un matrimonio a Baidoa, una città a circa 200 chilometricapitale, e non c’era molto da pensarci su: bisognava fare il tampone. Come era chiaro dai numeri in ...