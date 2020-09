Grande Fratello Vip, Denis Dosio in lacrime: 'Mi porto un dolore dentro, mi dicevano cose terribili e mia madre cancellava tutto' (Di lunedì 21 settembre 2020) Al Denis Dosio va con la memoria a un periodo difficile della sua adolescenza. Il giovanissimo influencer si è confidato con Maria Teresa Ruta . 'Io sono super positivo, sempre bello carico, ma da ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) Alva con la memoria a un periodo difficile della sua adolescenza. Il giovanissimo influencer si è confidato con Maria Teresa Ruta . 'Io sono super positivo, sempre bello carico, ma da ...

