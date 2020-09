Giornalismo in lutto: è morto all’età di 74 anni Giuseppe Caldarola (Di lunedì 21 settembre 2020) Stamane, dopo una breve malattia è deceduto al Policlinico Umberto I di Roma il giornalista e deputato della Repubblica Giuseppe Caldarola. lutto nel mondo del Giornalismo: questa mattina è deceduto, dopo una breve malattia, Giuseppe Caldarola, detto Peppino, all’età di 74 anni. Caldarola è deceduto al Policlinico Umberto I di Roma, dove si trovava ricoverato. … L'articolo Giornalismo in lutto: è morto all’età di 74 anni Giuseppe Caldarola proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) Stamane, dopo una breve malattia è deceduto al Policlinico Umberto I di Roma il giornalista e deputato della Repubblicanel mondo del: questa mattina è deceduto, dopo una breve malattia,, detto Peppino, all’età di 74è deceduto al Policlinico Umberto I di Roma, dove si trovava ricoverato. … L'articoloin: èall’età di 74proviene da YesLife.it.

