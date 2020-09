GFVip, Signorini non ce la fa più ed esplode contro Franceska Pepe (Di martedì 22 settembre 2020) Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini durante la terza puntata esplode contro Franceska Pepe dandole della “Maleducata!” La nuova edizione del Grande Fratello Vip lascia sempre di più senza parole e questa volta ad esplodere è il “padrone di casa”: Alfonso Signorini. Durante la puntata di ieri sera, il conduttore perde la pazienza con Franceska Pepe … Questo articolo GFVip, Signorini non ce la fa più ed esplode contro Franceska Pepe è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 22 settembre 2020) Grande Fratello Vip. Alfonsodurante la terza puntatadandole della “Maleducata!” La nuova edizione del Grande Fratello Vip lascia sempre di più senza parole e questa volta adre è il “padrone di casa”: Alfonso. Durante la puntata di ieri sera, il conduttore perde la pazienza con… Questo articolonon ce la fa più edè stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

