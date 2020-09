GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: bacio hot in piscina (Di martedì 22 settembre 2020) Si surriscalda l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip: protagonista ancora una volta di un momento “hot” Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, nella diretta di stasera, è stata protagonista di una serie di baci con Pierpaolo Pretelli per accaparrarsi il budget settimanale. Nonostante il contesto ludico, fra i due l’intesa è tangibile. Una prova all’insegna dei baci La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip ha visto colpi scena e sorprese continue. Su provvedimento della produzione, Fausto Leali è stato squalificato per le frasi di stampo razzista pronunciate qualche giorno fa nei confronti di Enock Barwuah. Ma anche tantissime sorprese, come quella emozionante ricevuta da Elisabetta Gregoraci che, attraverso, alcune ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 settembre 2020) Si surriscalda l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip: protagonista ancora una volta di un momento “hot”. La conduttrice, nella diretta di stasera, è stata protagonista di una serie di baci conper accaparrarsi il budget settimanale. Nonostante il contesto ludico, fra i due l’intesa è tangibile. Una prova all’insegna dei baci La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip ha visto colpi scena e sorprese continue. Su provvedimento della produzione, Fausto Leali è stato squalificato per le frasi di stampo razzista pronunciate qualche giorno fa nei confronti di Enock Barwuah. Ma anche tantissime sorprese, come quella emozionante ricevuta dache, attraverso, alcune ...

