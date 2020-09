Fondo Garanzia, ABI: domande per oltre 82 miliardi (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – L‘ABI segnala che ieri, domenica 20 settembre, hanno superato gli 82 miliardi di euro i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per un milione 86 mila domande, di cui 890 mila fino a 30 mila euro, per 17,58 miliardi di euro. Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – L‘ABI segnala che ieri, domenica 20 settembre, hanno superato gli 82di euro i finanziamenti richiesti dalle banche aldi, per un milione 86 mila, di cui 890 mila fino a 30 mila euro, per 17,58di euro.

