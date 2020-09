Fiume Adda, ritrovato il corpo di Hafsa. Oggi il riconoscimento (Di lunedì 21 settembre 2020) Il corpo di Hafsa è stato ritrovato nel fiume Adda. La ragazza, 15 anni, era scomparsa nelle acque del fiume lo scorso primo settembre mentre si trovava insieme alla sua famiglia e stava tentando di raggiungere una spiaggetta dall’altra parre della riva al parco Bartesaghi di Sondrio, dove risiedeva. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Il corpo di Hafsa è stato ritrovato nel fiume Adda. La ragazza, 15 anni, era scomparsa nelle acque del fiume lo scorso primo settembre mentre si trovava insieme alla sua famiglia e stava tentando di raggiungere una spiaggetta dall’altra parre della riva al parco Bartesaghi di Sondrio, dove risiedeva.

