Emmy Awards 2020 | Jennifer Aniston con drink e maschera per prepararsi al red carpet virtuale

(Di lunedì 21 settembre 2020) A Hollywood la “fase 4.0″della beauty routine casalinga, ora si chiama #PrepHome. Tradotto: ai red carpet importanti ci si prepara a casa con quello offre il proprio beauty case. E ieri sera, in occasione degli Emmy Awards 2020, le star ne hanno dato subito prova scatenandosi tra rituali skincare, cerette e capelli fai da te. Spassosissimo, per esempio, il seflie “me moment” postato via Instagram dell’attrice Jennifer Aniston che ha scelto la beauty combo champagne e “l’altra”maschera in tessuto per avere una pelle splendida prima della diretta virtuale.