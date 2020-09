Elezioni Regionali, si profila 3 a 3. E la Lega non prende la Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) Le proiezioni sulle Elezioni Regionali confermano sostanzialmente i primi risultati diffusi dagli exit poll e registrano un pareggio tra i due schieramenti: 3 a 3, con la Lega che non riesce a conquistare la Toscana. Vince invece il candidato di Fratelli d'Italia nelle Marche. Sorpresa per la Puglia, che secondo i sondaggi vedeva in vantaggio il centrodestra e invece resterebbe al centrosinistra.Gli ultimi dati forniti dagli istituti di ricerca si riferiscono a proiezioni con una copertura piuttosto alta del campione, intorno al 40% e dunque, come hanno spiegato gli stessi responsabili, il margine di errore è basso. In attesa dello spoglio e dei risultati definitivi quindi la situazione è: in Veneto exploit di Luca Zaia, il governatore uscente ed esponente della Lega, a cui viene ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 settembre 2020) Le proiezioni sulleconfermano sostanzialmente i primi risultati diffusi dagli exit poll e registrano un pareggio tra i due schieramenti: 3 a 3, con lache non riesce a conquistare la. Vince invece il candidato di Fratelli d'Italia nelle Marche. Sorpresa per la Puglia, che secondo i sondaggi vedeva in vantaggio il centrodestra e invece resterebbe al centrosinistra.Gli ultimi dati forniti dagli istituti di ricerca si riferiscono a proiezioni con una copertura piuttosto alta del campione, intorno al 40% e dunque, come hanno spiegato gli stessi responsabili, il margine di errore è basso. In attesa dello spoglio e dei risultati definitivi quindi la situazione è: in Veneto exploit di Luca Zaia, il governatore uscente ed esponente della, a cui viene ...

