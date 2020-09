Elezioni regionali exit poll: Luca Zaia vince in Veneto con il 72-76% (Di lunedì 21 settembre 2020) Plebiscito per Luca Zaia in Veneto. Il candidato leghista e governatore uscente stacca tutti gli altri candidati con una percentuale che, secondo gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai, si aggirerebbe intorno al 72-76%. Anche secondo i dati Tecné di Mediaset “il Doge” si attesterebbe tra il 71,5 e il 75,5%. Segue Arturo Lorenzoni del centrosinistra con il 16-20%. Il candidato 5 Stelle Enrico Capelletti, invece, si fermerebbe tra 3 e il 5%. Fuori dai giochi il candidato indipendentista Antonio Guadagnini con solo il 2% delle preferenze. Il risultato di Zaia è significativo sul piano politico. La Lega di Matteo Salvini potrebbe non sfondare in Toscana replicando così la sconfitta delle scorse Elezioni in Emilia Romgna: altra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Plebiscito perin. Il candidato leghista e governatore uscente stacca tutti gli altri candidati con una percentuale che, secondo glidel Consorzio Opinio per la Rai, si aggirerebbe intorno al 72-76%. Anche secondo i dati Tecné di Mediaset “il Doge” si attesterebbe tra il 71,5 e il 75,5%. Segue Arturo Lorenzoni del centrosinistra con il 16-20%. Il candidato 5 Stelle Enrico Capelletti, invece, si fermerebbe tra 3 e il 5%. Fuori dai giochi il candidato indipendentista Antonio Guadagnini con solo il 2% delle preferenze. Il risultato diè significativo sul piano politico. La Lega di Matteo Salvini potrebbe non sfondare in Toscana replicando così la sconfitta delle scorsein Emilia Romgna: altra ...

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - agoravoxitalia : Elezioni #Regionali e #Referendum: risultati in diretta - AgoraVox Italia - maurizia_75 : RT @Agenzia_Ansa: ??DIRETTA REFERENDUM | @luigidimaio : 'Esito storico, impossibile senza @Mov5Stelle ' 'Quello raggiunto oggi è un risul… -