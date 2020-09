Elezioni 2020, salta tutto? Conte trema: exit poll regionali e amministrative (Di lunedì 21 settembre 2020) Il voto sul referendum ha coinvolto tutta Italia mentre sono nove le regioni che eleggono il loro governatore. amministrative in molti comuni. Nonostante le restrizioni e orari e date che sono cambiati per ovviare all’emergenza coronavirus, gli italiani si sono recati in buon numero a votare per le Elezioni regionali e amministrative e per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. “Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. C’è sempre l’auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini. Io ho votato in scienza e coscienza”. Queste le parole del premier Conte subito dopo avere votato nella mattinata di domenica, a Roma. Alle Elezioni ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020) Il voto sul referendum ha coinvolto tutta Italia mentre sono nove le regioni che eleggono il loro governatore.in molti comuni. Nonostante le restrizioni e orari e date che sono cambiati per ovviare all’emergenza coronavirus, gli italiani si sono recati in buon numero a votare per lee per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. “Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. C’è sempre l’auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini. Io ho votato in scienza e coscienza”. Queste le parole del premiersubito dopo avere votato nella mattinata di domenica, a Roma. Alle...

