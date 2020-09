Coronavirus, test rapidi con la saliva: risultati pronti in 3 minuti. Il Lazio in attesa dell’ok dello Spallanzani (Di lunedì 21 settembre 2020) La riapertura delle scuole, l’autunno arrivato e l’inverno da affrontare. La lotta per arginare Sars Cov 2 e le sue conseguenze, in attesa di una terapia e un vaccino efficaci e sicuri, passerà anche per la diagnosi veloce. Le scuole sono già le candidate naturali per l’utilizzo di uno dei più attesi: il test veloce della saliva. La Regione Lazio è in attesa dell’ok dello Spallanzani di Roma, per dare il via all’attività di screening attraverso i test rapidi salivari. Nel sempre più ampio armamentario diagnostico per individuare le persone infettate dal Coronavirus ci sono ormai circa 100 test, spiega Walter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) La riapertura delle scuole, l’autunno arrivato e l’inverno da affrontare. La lotta per arginare Sars Cov 2 e le sue conseguenze, indi una terapia e un vaccino efficaci e sicuri, passerà anche per la diagnosi veloce. Le scuole sono già le candidate naturali per l’utilizzo di uno dei più attesi: ilveloce della. La Regioneè indell’okdi Roma, per dare il via all’attività di screening attraverso iri. Nel sempre più ampio armamentario diagnostico per individuare le persone infettate dalci sono ormai circa 100, spiega Walter ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #AstraZeneca riprende i test sul #vaccino in #Gb. Lo stop nei giorni scorsi dopo che un volontario si… - ilpost : C’è un promettente test rapido fai-da-te per il coronavirus - Corriere : Vaccino, AstraZeneca riprende test dopo lo stop per reazione avversa: «Nessun problema di sicurezza» - MatteoMarchini5 : Coronavirus, test rapidi con la saliva: risultati pronti in 3 minuti. Il Lazio in attesa dell’ok dello Spallanzani - antocalderone : Coronavirus: via libera dell’Oms per i test sulla medicina tradizionale africana -