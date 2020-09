Coronavirus, la Francia è già nella seconda ondata (Di lunedì 21 settembre 2020) Il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Croix Rousse di Lione sta vivendo gli effetti della seconda ondata di Coronavirus. Lione è la terza città più grande della Francia. Nell’ospedale più grande, solo nel fine settimana, sono giunti 32 pazienti in terapia intensiva. L’ospedale offre ben 139 letti da aumentare fino a 199, proprio come è avvenuto a marzo. Spiegano gli infermieri e i medici, già stremati dall’arrivo improvviso di molte emergenze, che non è semplice riorganizzare tutto in seguito ad una decisione nazionale di emergenza. Cosa significa per un ospedale affrontare la seconda ondata di Coronavirus? Si interrompe di nuovo l’attività programmata ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Croix Rousse di Lione sta vivendo gli effetti delladi. Lione è la terza città più grande della. Nell’ospedale più grande, solo nel fine settimana, sono giunti 32 pazienti in terapia intensiva. L’ospedale offre ben 139 letti da aumentare fino a 199, proprio come è avvenuto a marzo. Spiegano gli infermieri e i medici, già stremati dall’arrivo improvviso di molte emergenze, che non è semplice riorganizzare tutto in seguito ad una decisione nazionale di emergenza. Cosa significa per un ospedale affrontare ladi? Si interrompe di nuovo l’attività programmata ...

