Commisso | «Al Franchi sfiorato da un calcinaccio»

(Di lunedì 21 settembre 2020) ”Guardate il pezzo diche mi è caduto davanti, sfiorandomi, mentre ero allo stadio, meno male non mi ha colpito in testa, stava anche piovendo”. Il patron della Fiorntina Roccoha raccontato l’aneddoto ieri sera nel corso della trasmissione Rai ’90° minuto’. Dopo aver assistito ieri in tribuna alla vittoria della sua squadra … L'articolo: «Alda un» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

