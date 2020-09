Chiara Appendino condannata a sei mesi nel processo Ream (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a sei mesi nell’ambito del processo Ream. Stessa condanna per l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto mesi, invece, per l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana Nell’ambito del processo Ream la sindaca di Torino Chiara Appendino è stata riconosciuta responsabile di una imputazione di falso ideologico. Sono invece cadute due accuse di abuso in atti di ufficio e una seconda di falso. La sindaca ha diChiarato: “Porterò a termine il mio mandato da sindaca. Come previsto dal codice etico mia autosospenderò dal Movimento 5 stelle”. Alcune ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino,, è stataa seinell’ambito del. Stessa condanna per l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto, invece, per l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana Nell’ambito della sindaca di Torinoè stata riconosciuta responsabile di una imputazione di falso ideologico. Sono invece cadute due accuse di abuso in atti di ufficio e una seconda di falso. La sindaca ha dito: “Porterò a termine il mio mandato da sindaca. Come previsto dal codice etico mia autosospenderò dal Movimento 5 stelle”. Alcune ...

