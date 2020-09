Campania, l’allarme di De Luca dopo la vittoria: “Seconda ondata del virus già in atto” (Di lunedì 21 settembre 2020) Campania. Ha appena concluso in questi minuti il governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca. Commentando l’esito del voto, il candidato vincitore ha stabilito le priorità del suo nuovo mandato: il lavoro e nell’immediato l’emergenza coronavirus. Campania, De Luca: “Rilassamento generale” “Rimango convinto che se la politica perde il suo senso umano la politica non … L'articolo Campania, l’allarme di De Luca dopo la vittoria: “Seconda ondata del virus già in atto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020). Ha appena concluso in questi minuti il governatore uscente della, Vincenzo De. Commentando l’esito del voto, il candidato vincitore ha stabilito le priorità del suo nuovo mandato: il lavoro e nell’immediato l’emergenza corona, De: “Rilassamento generale” “Rimango convinto che se la politica perde il suo senso umano la politica non … L'articolo, l’allarme di Dela: “Secondadelgià in atto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

