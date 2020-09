Calciomercato Genoa: accordo vicino con la Juve per Pellegrini. Contatti con Balotelli (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Genoa: vicino l’accordo con la Juve per Luca Pellegrini, si lavora anche per Mario Balotelli. I dettagli Il Genoa è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo gli ultimi acquisti di Zajc, Pjaca e Zappacosta, il ds Faggiano si prepara a chiudere anche la trattativa per Luca Pellegrini. L’accordo con la Juventus è ad un passo. Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe anche una pista concreta per l’arrivo di Mario Balotelli in rossoblù. Il Grifone ha bisogno di un attaccante e si lavora con fiducia per Supermario. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020)l’con laper Luca, si lavora anche per Mario. I dettagli Ilè letteralmente scatenato sul mercato. Dopo gli ultimi acquisti di Zajc, Pjaca e Zappacosta, il ds Faggiano si prepara a chiudere anche la trattativa per Luca. L’con lantus è ad un passo. Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe anche una pista concreta per l’arrivo di Marioin rossoblù. Il Grifone ha bisogno di un attaccante e si lavora con fiducia per Supermario. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - DiMarzio : Il difensore del #Genoa è vicinissimo a far ritorno in Spagna - MFajriyansyah : RT @NicoSchira: Il #Genoa spinge per il prestito di Luca #Pellegrini dalla #Juventus. #Maran che l'ha già avuto e valorizzato a Cagliari in… - TweetGino : RT @NicoSchira: Il #Genoa spinge per il prestito di Luca #Pellegrini dalla #Juventus. #Maran che l'ha già avuto e valorizzato a Cagliari in… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Il riassunto del calciomercato del Genoa - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net Calciomercato Juventus – Nuovo scambio col Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La priorità in casa Juventus è ... Oltre alla cessione di Luca Pellegrini al Genoa, i bianconeri sono pronti ad altri cambiamenti sulle fasce. In uscita c’è sempre Mattia De ...

Futuro Esposito, accordo Inter-Spal. Ora serve il sì del giocatore

Nel giorno di Vidal, con il cileno che ha sostenuto le visite mediche e che ha firmato il contratto, l'Inter non si ferma e continua a lavorare sul mercato. Nuova giornata di incontri in sede, dove ne ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La priorità in casa Juventus è ... Oltre alla cessione di Luca Pellegrini al Genoa, i bianconeri sono pronti ad altri cambiamenti sulle fasce. In uscita c’è sempre Mattia De ...Nel giorno di Vidal, con il cileno che ha sostenuto le visite mediche e che ha firmato il contratto, l'Inter non si ferma e continua a lavorare sul mercato. Nuova giornata di incontri in sede, dove ne ...