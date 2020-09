Buoni fruttiferi postali aprile 2020 | interessi | quali sono e tassi

(Di lunedì 21 settembre 2020) Irimangono in cima alle preferenze dei risparmiatori italiani, soprattutto, in un momento di incertezza come quello che sta attualmente vivendo il paese. Infatti, oltre ai rendimenti che garantiscono trascorso un certo periodo di tempo,sempre e comunque garantiti dello Stato per la quota di capitale.: perché acquistarli Inon prevedono costi di sottoscrizione, salvo gli oneri fiscali; d’altra parte, bisogna sottolineare che godono di una tassazione agevolata al 12,50% (inoltre,esenti dall’imposta di successione) e che si può richiedere la restituzione del capitale investito – ...

Lo scorso 18 settembre sono state pubblicate sul sito web ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario tutta una serie di decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la sentenz ...I buoni fruttiferi postali sono stati recentemente e sovente al centro delle cronache per i mancati rimborsi da parte di Poste Italiane. In particolare abbiamo trattato dei Bfp della Serie P e Q e del ...è da un po' che non scrivo qua ma negli scorsi giorni un amico mi ha chiesto un consiglio su cosa fare per reinvestire in posta dei buoni fruttiferi scaduti per un tot di 50k. Andando sul sito della p ...