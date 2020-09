Bonus tiroide? E’ un assegno di invalidità Ecco come richiederlo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo molte fonti online, l’Inps ha disposto un “” di 550 euro mensili destinato a chi ha problemi con questa piccola ghiandola. In realtà si tratta di undi invalidità. Di seguitoe a chi è rivolto. Non, ma invalidità Quello che molte fonti hanno erroneamente chiamato “” non è altro che un, disposto dall’Inps, che viene riconosciuto a chi ha una invalidità al 100%. La tabella di riferimento per una corretta categorizzazione delle patologie e dei diversi livelli di invalidità annessi risale al Decreto del Ministero della Salute del 5 febbraio 1992. Resta ...

Chi soffre di tiroide ha diritto a qualche forma di aiuto da parte dell’Inps? Fortunatamente la risposta è sì. In Rete impropriamente si parla di “Bonus tiroide”, ma a tutti gli effetti si tratta di u ...Roma - L’inps prevede un assegno mensile fino a 550 euro per chi soffre di tiroide. Si tratta di un’indennità di accompagnamento che erroneamente in rete viene chiamato Bonus tiroide. In realtà l’Inp ...Insieme agli Esperti di Proiezionidiborsa vedremo in due minuti come richiedere all’INPS un assegno mensile di 550 euro per chi soffre di tiroide. Si parla in modo improprio di un bonus tiroide perché ...