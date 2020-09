Avellino, Braglia: “La società mi ha chiesto di arrivare tra i primi cinque” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Archiviato il doppio test con l’Atletico Fiuggi Terme e la Cavese, l’Avellino di Piero Braglia scalda i motori per l’esordio stagionale. Mercoledì (ore 18) la sfida di Coppa Italia contro il Renate. “Stiamo lavorando per trovare la giusta condizione – ammette il tecnico – Abbiamo fatto due amichevoli in due giorni per trovare la giusta condizione. La squadra sta bene, nessuno ha problemi, Laezza a parte. Stiamo aspettando l’esito degli esami, stanotte ha dormito poco, ma non per il dolore, perché gli giravano le scatole. Siamo un pò indietro rispetto a qualche squadra, ancora non abbiamo completato la rosa, dobbiamo migliorarci, la squadra va completata e dobbiamo rimboccarci le maniche se vogliamo essere protagonisti“. Nelle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Archiviato il doppio test con l’Atletico Fiuggi Terme e la Cavese, l’di Pieroscalda i motori per l’esordio stagionale. Mercoledì (ore 18) la sfida di Coppa Italia contro il Renate. “Stiamo lavorando per trovare la giusta condizione – ammette il tecnico – Abbiamo fatto due amichevoli in due giorni per trovare la giusta condizione. La squadra sta bene, nessuno ha problemi, Laezza a parte. Stiamo aspettando l’esito degli esami, stanotte ha dormito poco, ma non per il dolore, perché gli giravano le scatole. Siamo un pò indietro rispetto a qualche squadra, ancora non abbiamo completato la rosa, dobbiamo migliorarci, la squadra va completata e dobbiamo rimboccarci le maniche se vogliamo essere protagonisti“. Nelle ...

Secondo allenamento congiunto per l’Avellino di mister Piero Braglia. I biancoverdi ieri pomeriggio hanno condiviso il manto sintetico del Partenio – Lombardi con la Cavese di Giacomo Modica. Nonostan ...

Il responsabile dell’area tecnica rinuncia al difensore Cernuto e promuove Solcia Contro la Pergolettese fischio d’inizio domenica alle 17,30. Gli orari di altre 6 gare Luca Tronchetti/LUCCA La Lucche ...

Pareggio tra Avellino e Cavese che si sono sfidate nel pomeriggio al Partenio-Lombardi. Secondo test in due giorni per i biancoverdi di Piero Braglia, che rischia di perdere il difensore Laezza per lu ...

