Atalanta, ceduto in prestito Alimi: va in Croazia all'HNK Sibenik (Di lunedì 21 settembre 2020) BERGAMO - Il 26enne centrocampista, e all'occorrenza centravanti, Isnik Alimi lascia ancora una volta Bergamo e l' Atalanta , per giocare nell' HNK Sibenik , squadra croata, nella prossima stagione. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) BERGAMO - Il 26enne centrocampista, e all'occorrenza centravanti, Isniklascia ancora una volta Bergamo e l', per giocare nell' HNK, squadra croata, nella prossima stagione. ...

sportli26181512 : Atalanta, ceduto in prestito Alimi: va in Croazia all'HNK Sibenik: Il classe '94 ha vestito la maglia dell'Imolese… - eia58 : RT @TommasoArmando: Pronto per essere ceduto all'Atalanta a 24 milioni. - Zelgadis265 : RT @TommasoArmando: Pronto per essere ceduto all'Atalanta a 24 milioni. - Picchio_10 : RT @TommasoArmando: Pronto per essere ceduto all'Atalanta a 24 milioni. - TommasoArmando : Pronto per essere ceduto all'Atalanta a 24 milioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ceduto Atalanta, ceduto in prestito Alimi: va in Croazia all'HNK Sibenik Corriere dello Sport Lazio, prende quota il ritorno di Hoedt. L'ansia di Inzaghi per Fares

Stenta a decollare il mercato della Lazio che, dopo il rinvio della partita contro l'Atalanta (riprogrammata per il prossimo 30 settembre), inizierà il suo camp ...

Calciomercato Roma, Jesus non sarà più convocato: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO JESUS – Continua a lavorare sul mercato in uscita la società giallorossa, a caccia della sistemazione giusta per i vari esuberi. Tra questi ce n’è uno in particolare, Juan Je ...

La Roma a Verona, Fonseca chiama i rinforzi: «Aspetto Smalling»

Più che la piazza, rincuorata dall’arrivo di Kumbulla e da quello imminente di Milik, è Fonseca ad aspettarsi qualcosa in più. Perché se l’ad Fienga, ogni volta che viene sollecitato mediaticamente, c ...

Stenta a decollare il mercato della Lazio che, dopo il rinvio della partita contro l'Atalanta (riprogrammata per il prossimo 30 settembre), inizierà il suo camp ...CALCIOMERCATO ROMA FUTURO JESUS – Continua a lavorare sul mercato in uscita la società giallorossa, a caccia della sistemazione giusta per i vari esuberi. Tra questi ce n’è uno in particolare, Juan Je ...Più che la piazza, rincuorata dall’arrivo di Kumbulla e da quello imminente di Milik, è Fonseca ad aspettarsi qualcosa in più. Perché se l’ad Fienga, ogni volta che viene sollecitato mediaticamente, c ...