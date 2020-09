Zidane: “In generale dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto” (Di domenica 20 settembre 2020) L’allenatore del Real Madrid, Zidane, commenta così lo scialbo pareggio dei suoi in casa della Real Sociedad: “Siamo contenti della partita. In generale quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto bene. Ci è mancato il gol e un po’ di lucidità, soprattutto nel primo tempo. In generale dobbiamo essere contenti per quello che abbiamo fatto”. Una battuta poi su Jovic, non impiegato in questa partita: “Non ho niente contro nessuno, ho una squadra e dei giocatori, devo scegliere e ho scelto così. Karim stava bene e non volevo cambiarlo”. Foto: As L'articolo Zidane: “In generale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) L’allenatore del Real Madrid,, commenta così lo scialbo pareggio dei suoi in casa della Real Sociedad: “Siamodella partita. Inchefatto lofatto bene. Ci è mancato il gol e un po’ di lucidità, soprattutto nel primo tempo. Inperchefatto”. Una battuta poi su Jovic, non impiegato in questa partita: “Non ho niente contro nessuno, ho una squadra e dei giocatori, devo scegliere e ho scelto così. Karim stava bene e non volevo cambiarlo”. Foto: As L'articolo: “In...

