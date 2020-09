Turista sorpreso a incidere le iniziali su un pilastro del Colosseo Denunciato

(Di domenica 20 settembre 2020) Unirlandese di 32 anni è statodal personale di vigilanza del Parco Archeologico delsubito dopo aver inciso, con un oggetto appuntito, le suesu unposto al primo livello dell’Anfiteatro Flavio. L’uomo è statodai carabinieri del Comando Roma- Piazza Venezia con l’accusa di danneggiato aggravato su beni di interesse storico e artistico.I carabinieri sono da tempo impegnati nella zona compresa tra il complesso monumentale del, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia per contrastare fenomeni di illegalità, degrado e abusivismo: anche ieri, nel corso di uno dei quotidiani servizi, hannoe sanzionato 3 cittadini del Bangladesh che stavano ...

