Tragedia ad Avezzano | uomo accoltella la moglie e si getta dal quinto piano

(Di domenica 20 settembre 2020) Una lite che è terminata in dramma, ma che poteva aver risvolti ancora peggiori: ad, in provincia di L’Aquila un medico di 70 anni, Vittorio Emi, ha aggredito la63enne Paola Lombardo, candidata per le comunali con un coltello prima dirsi nel vuoto, togliendosi la vita. Cronaca Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda, la signora è stata ricoverata e dopo un’operazione, è tutt’ora in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del nosocomio marsicano, operazione resa necessaria dopo le coltellate, almeno tre, ricevute dal consorte prima che quest’ultimo decidesse di togliersi la vita, lanciandosi dal. La Lombardo, proprietaria di una profumeria del luogo, si è candidata alle elezioni comunali con le votazioni ...

Un giorno che poteva diventare di festa, in base ai risultati delle elezioni, si è trasformato invece in una tragedia. Ad Avezzano si è consumata una lite tra un medico cardiologo e la moglie, al term ...Accoltella la moglie al culmine di una lite e poi si getta dal quinto piano della sua abitazione ad Avezzano, in provincia di Aquila: Vittorio Emi, 70 anni, medico di famiglia specializzato in cardiol ...