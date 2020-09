Torna il ‘lockdown’ per la movida, sabato sera tranquillo a Benevento (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I controlli nella movida a Benevento sono stati interforze, con agenti della Polizia di Stato, Municipale e Guardia di Finanza. Si è trattato di controlli sia di natura amministrativa sul rispetto delle norme contenute nell’ordinanza comunale, sia di controlli relativi al rispetto delle linee guida anti contagio. Ieri, sabato 19 settembre, è entrata in vigore l’ordinanza (leggi qui) emanata nei giorni precedenti dal sindaco Clemente Mastella, che stabilisce la chiusura delle attività cittadine alle ore 24 al fine di ridurre possibili assembramenti dato il dispiegamento di forze dell’ordine nei vari seggi elettorali e quindi l’impossibilità di monitorare l’intero territorio cittadino. Gli agenti hanno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I controlli nellasono stati interforze, con agenti della Polizia di Stato, Municipale e Guardia di Finanza. Si è trattato di controlli sia di natura amministrativa sul rispetto delle norme contenute nell’ordinanza comunale, sia di controlli relativi al rispetto delle linee guida anti contagio. Ieri,19 settembre, è entrata in vigore l’ordinanza (leggi qui) emanata nei giorni precedenti dal sindaco Clemente Mastella, che stabilisce la chiusura delle attività cittadine alle ore 24 al fine di ridurre possibili assembramenti dato il dispiegamento di forze dell’ordine nei vari seggi elettorali e quindi l’impossibilità di monitorare l’intero territorio cittadino. Gli agenti hanno ...

