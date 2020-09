«Stadi aperti? Puntiamo al 40% | importante per bilanci»

(Di domenica 20 settembre 2020) «Sì, è un ottimo segnale. Lo salutiamo con grande senso di responsabilità. Le società saranno sicuramente in grado di garantire la sicurezza e la tutela della salute all’interno degli. Abbiamo già dimostrato di riuscire a mettere in pratica protocolli efficaci». Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, intervistato da La Stampa. «Questo è … L'articolo «al 40%:per» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta si è espresso sulla parziale riapertura al pubblico degli stadi italiani ai microfoni de La Stampa: "Sì, è un ottimo segnale. Lo salutiamo con gra ...L’ordinanza conferma il via libera del governo, in vigore mascherine e distanze. Il presidente Baretti: «Finalmente, si sarebbe potuto evitare il caos di giovedì» MANTOVA. Almeno fino al 15 ottobre da ...Anche il campionato di calcio si attrezza alla ripartenza varando disposizioni anti covid per i tifosi. Prima la possibile apertura a 1000 spettatori nelle prossime settimane, poi la scelta dell’Emili ...