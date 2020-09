Soleil Sorge: “Iannone non è il mio tipo!”, poi svela in che rapporti è con Jeremias Rodriguez (Di domenica 20 settembre 2020) Soleil Sorge, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha voluto fare ulteriori precisazioni sull’ultimo gossip che l’ha vista protagonista insieme ad Andrea Iannone. Soleil Sorge: “Iannone non mi piace!”, e svela in che rapporti è rimasta con Jeremias Non c’è mai stato nulla, lo continuo a ribadire.... L'articolo Soleil Sorge: “Iannone non è il mio tipo!”, poi svela in che rapporti è con Jeremias Rodriguez proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 settembre 2020), ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha voluto fare ulteriori precisazioni sull’ultimo gossip che l’ha vista protagonista insieme ad Andrea Iannone.: “Iannone non mi piace!”, ein cheè rimasta conNon c’è mai stato nulla, lo continuo a ribadire.... L'articolo: “Iannone non è il mio tipo!”, poiin cheè conproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Soleil Sorge: “Iannone non è il mio tipo!”, poi svela in che rapporti è con Jeremias Rodriguez - IsaeChia : #SoleilSorge ospite in radio spiega perché non potrebbe mai nascere una storia con #AndreaIannone, rivela in che ra… - zazoomblog : Soleil Sorge ospite in radio spiega perché non potrebbe mai nascere una storia con Andrea Iannone rivela in che rap… - PalazziRomana : @Lucia67772064 Hanno fatto vedere Sgarbi,soleil sorge Enzo Salvi,ma sembra che ci siano già stati boh, - infoitcultura : Barbara D’Urso spiazzata dal fidanzato di Soleil Sorge: la confessione -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge Soleil Sorge e Iannone tutta una farsa? "Lei ha chiamato il paparazzo" ilGiornale.it Giorgia Surina oggi: la sua carriera dopo TRL

Ripercorriamo un pò la vita di Giorgia dopo essere diventata famosa grazie a TRLGiorgia Surina è conosciuta come attrice, conduttrice, dj. La sua carriera è ricca di successi tra programmi tv che hann ...

Soleil Sorge: “Iannone non è il mio tipo!”, poi svela in che rapporti è con Jeremias Rodriguez

Non c’è mai stato nulla, lo continuo a ribadire. Pura amicizia, ci siamo in realtà trovati casualmente nello stesso posto a casa di un amico in comune. Come ho già detto non ci avrei mai nemmeno pensa ...

Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno litigato di nuovo: gossip

In quel momento la conduttrice di Pomeriggio Cinque stava seguendo la diretta con i suoi ospiti. Nel vidoe in alto il riassunto della vicenda e i commenti degli ospiti in studio. (Mediaset Play) Il go ...

Ripercorriamo un pò la vita di Giorgia dopo essere diventata famosa grazie a TRLGiorgia Surina è conosciuta come attrice, conduttrice, dj. La sua carriera è ricca di successi tra programmi tv che hann ...Non c’è mai stato nulla, lo continuo a ribadire. Pura amicizia, ci siamo in realtà trovati casualmente nello stesso posto a casa di un amico in comune. Come ho già detto non ci avrei mai nemmeno pensa ...In quel momento la conduttrice di Pomeriggio Cinque stava seguendo la diretta con i suoi ospiti. Nel vidoe in alto il riassunto della vicenda e i commenti degli ospiti in studio. (Mediaset Play) Il go ...