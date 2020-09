Salvini: «Chi resta a casa ha già perso». E in un video mostra tutti gli scivoloni della Azzolina (Di domenica 20 settembre 2020) Salvini alla prova del voto insiste sul disastro Azzolina. E in un video sonda il giallo sui banchi a rotelle. O meglio: il leader del Carroccio, dai suoi profili social augura buon voto a tutti. E in un video in cui si affrontano tutte le criticità e le proposte nel merito della Lega, afferma nettamente: «Chi resta a casa ha già perso». Una esplicita esortazione a recarsi ai seggi per sostenere la libertà di espressione democratica degli elettori e contro il silenzio dell’astensionismo. Poi, l’approfondimento multimediale investe e travolge la Azzolina: nel video si affronta la vexata quaestio scuola e il giallo, sempre più intricato, dei banchi a ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020)alla prova del voto insiste sul disastro. E in unsonda il giallo sui banchi a rotelle. O meglio: il leader del Carroccio, dai suoi profili social augura buon voto a. E in unin cui si affrontano tutte le criticità e le proposte nel meritoLega, afferma nettamente: «Chiha già». Una esplicita esortazione a recarsi ai seggi per sostenere la libertà di espressione democratica degli elettori e contro il silenzio dell’astensionismo. Poi, l’approfondimento multimediale investe e travolge la: nelsi affronta la vexata quaestio scuola e il giallo, sempre più intricato, dei banchi a ...

lucianonobili : C'è un solo voto utile il 20 e 21 settembre: il voto a chi ha fermato #Salvini, i suoi pieni poteri e non vuole ras… - LegaSalvini : #SALVINI: 'ADORO CHI NON LA PENSA COME ME, BASTA CHE NON MI STRAPPI IL ROSARIO' - lauraboldrini : Salvini a Jesi. Tanti ragazzi e ragazze lo hanno contestato in modo pacifico e ironico. Ecco la risposta giusta a… - il_misantropo : Chi è di sinistra vota NO. Il @pdnetwork vota sì insieme al M5S, insieme a Meloni e a Salvini. #IoVotoNO #IoHoVotatoNO - __Ella_____ : Quando andate a votare ricordatevi che il numero di parlamentari non è stato fissato a caso da gente come Di Maio/S… -