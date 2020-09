Rosie | il cane che gioca a Call of Duty Warzone

Ultime Notizie dalla rete : Rosie cane

Corriere Nazionale

Call of Duty Warzone, il celebre videogioco sparatutto in prima persona per PC, PS4 e Xbox One, fin da subito è stato un enorme successo. Con l’introduzione della modalità battle royale, il franchise ...Giocare da cani non sarà più un’offesa. Basta pensare al talento di Rosie, che da quando ha imparato a muoversi nel mondo di Call of Duty Warzone vanta già tre eliminazioni. Ah, Rosie è un cane. Ci so ...Non è raro trovare dei pessimi giocatori di Call of Duty: Warzone che pian piano affinano la propria abilità; ma un cane che impara a giocare non lo si vede di certo tutti i giorni. Lo vedrete oggi, s ...