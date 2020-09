Roma, non si fermano i controlli della polizia: arrestate 4 persone (Di domenica 20 settembre 2020) Una intensa attività investigativa sinergica tra gli agenti del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli e quelli di Esquilino diretto da Stefania D’Andrea, ha portato i poliziotti ad arrestare i responsabili di una rapina avvenuta nel luglio scorso all’interno di un parco pubblico adiacente via Laodicea e a collegare ad uno dei due autori, il 33enne siracusano R.U., anche un’altra rapina commessa a settembre ai danni di un anziano signore in via Merulana. La vittima della prima rapina, refertata in ospedale con 25 giorni di prognosi, in sede di denuncia aveva raccontato ai polizotti del commissariato Colombo di essere stato aggredito e derubato di 130 euro e di un paio di occhiali. In particolare l’aggressione, compiuta con un coccio di bottiglia, era maturata dopo che i due erano stati rimproverati perchè sorpresi ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Una intensa attività investigativa sinergica tra gli agenti del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli e quelli di Esquilino diretto da Stefania D’Andrea, ha portato i poliziotti ad arrestare i responsabili di una rapina avvenuta nel luglio scorso all’interno di un parco pubblico adiacente via Laodicea e a collegare ad uno dei due autori, il 33enne siracusano R.U., anche un’altra rapina commessa a settembre ai danni di un anziano signore in via Merulana. La vittimaprima rapina, refertata in ospedale con 25 giorni di prognosi, in sede di denuncia aveva raccontato ai polizotti del commissariato Colombo di essere stato aggredito e derubato di 130 euro e di un paio di occhiali. In particolare l’aggressione, compiuta con un coccio di bottiglia, era maturata dopo che i due erano stati rimproverati perchè sorpresi ad ...

_Pedro17_ : Sono molto contento di aver giocato la mia prima partita con questa maglia e questa grande squadra. Un peccato non… - JuventusFCYouth : FT | 1-2 | Non basta la rete di Musolino e un gran secondo tempo delle bianconere. La Roma vince lo Scudetto… - Solano_56 : La #Roma non ha dubbi sulle condizioni fisiche di #Milik. Zero. Il giocatore ha superato senza problema le visite m… - VPerugia : RT @_Pedro17_: Sono molto contento di aver giocato la mia prima partita con questa maglia e questa grande squadra. Un peccato non aver vint… - AndIreGiu : RT @OGiannino: Da giovane festeggiavo la repubblica romana antipapalina e la presa di Roma di cui oggi ricorrono i 150anni. Oggi resto semp… -