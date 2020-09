Riapertura stadi, Vincenzo Spadafora sbotta: “Gli altri campionati inizieranno il prossimo fine settimana e condivideremo una linea unica per tutti” (Di lunedì 21 settembre 2020) La Riapertura degli stadi di Serie A aveva provocato la protesta delle altre leghe, Serie B in primis. Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha chiuso immediatamente la polemica con un post su Facebook. “Precedenza alla Serie A che è reiniziata prima, settimana prossima condivideremo una linea unica anche per gli altri”, il succo del messaggio. “Fa sorridere che gli stessi che mi hanno sempre accusato di occuparmi di tutti gli sport tranne la serie A, ora mi stiano accusando del contrario. Come sempre io mi occupo di tutto lo sport, altri cercano solo pretesti per polemiche poco utili. Oggi si è deciso sulla Serie A perché ricomincia questo weekend e perché ho voluto per ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladeglidi Serie A aveva provocato la protesta delle altre leghe, Serie B in primis., ministro dello Sport, ha chiuso immediatamente la polemica con un post su Facebook. “Precedenza alla Serie A che è reiniziata prima,prossimaunaanche per gli”, il succo del messaggio. “Fa sorridere che gli stessi che mi hanno sempre accusato di occuparmi di tutti gli sport tranne la serie A, ora mi stiano accusando del contrario. Come sempre io mi occupo di tutto lo sport,cercano solo pretesti per polemiche poco utili. Oggi si è deciso sulla Serie A perché ricomincia questo weekend e perché ho voluto per ...

