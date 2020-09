Regionali, l’affluenza nei comuni sanniti: il dato delle 19 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sfiora il 25% l’affluenza per le elezioni Regionali. Alle 19 il dato, ancora parziale, riguarda la provincia sannita. Il capoluogo si ferma a una percentuale del 28,22 ma non è quella più alta. Il dato più interessante è quello di Campoli del Monte Taburno dove si è superato il 50% degli aventi diritto. Bene anche Calvi con il 36,85%, Ceppaloni con il 33,61 e Guardia Sanframondi con il 36,83%. L’affluenza più bassa si è registrata, almeno fino a ora, nel comune di Colle Sannita con l’11,96%. L'articolo Regionali, l’affluenza nei comuni sanniti: il dato delle 19 proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sfiora il 25% l’affluenza per le elezioni. Alle 19 il, ancora parziale, riguarda la provincia sannita. Il capoluogo si ferma a una percentuale del 28,22 ma non è quella più alta. Ilpiù interessante è quello di Campoli del Monte Taburno dove si è superato il 50% degli aventi diritto. Bene anche Calvi con il 36,85%, Ceppaloni con il 33,61 e Guardia Sanframondi con il 36,83%. L’affluenza più bassa si è registrata, almeno fino a ora, nel comune di Colle Sannita con l’11,96%. L'articolo, l’affluenza nei: il19 proviene da Anteprima24.it.

lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - you_trend : ??? Un dato da considerare guardando le affluenze in questi #ElectionDays è che gli aventi diritto al voto alle regi… - you_trend : ?? Affluenza definitiva alle #regionali in #Puglia alle ore 12: 12,0% L'affluenza definitiva alle ore 12 per il… - RedazioneTvcity : Elezioni Regionali in Campania, l'affluenza alle 19 è del 26,51% - - iltirreno : +++ Elezioni regionali in Toscana, l'affluenza alle 19 è al 36,29% -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali l’affluenza Coronavirus, Berlusconi: «Ora unità e dialogo costruttivo per risollevarci come dopo la guerra» Corriere della Sera