Referendum e Regionali: ecco a che ora si vota oggi e domani (Di domenica 20 settembre 2020). ecco le regole anti Covid per votare in sicurezza oggi, domenica 20 settembre e domani, lunedì 21 settembre 46.641.856 milioni di italiani andranno alle urne per votare il Referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Contemporaneamente in alcune … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Referendum, l’Agcom richiama Rai, Sky e La7: “Subito riequilibrio in tg e programmi. Dare uguale spazio a partiti a… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - Tommasolabate : Il fascino che provoca il contatto con la tessera elettorale non ha eguali. La democrazia è stupenda. Pensate sempr… - Donatel65682407 : #regionali e #Referendum, Matteo #SalviniPagliaccio'viola' il #silenzioelettorale - Ipertesa : L'importante è che ognuno voti secondo coscienzahahahahahaha!!! #ReferendumCostituzionale #Referendum #regionali -