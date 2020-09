Referendum, affluenza al 40% alle 23: la proiezione finale, c'è un precedente (Di domenica 20 settembre 2020) L'affluenza parziale al Referendum sul taglio dei parlamentari alle ore 23 è pari al 39,9 per cento (6.116 comuni su 7.903, fonte YouTrend). alle 19 era stato di poco superiore al 30 per cento: i dati sono più alti rispetto al Referendum costituzionale del 2006, l'ultimo in cui la votazione è stata spalmata su due giorni. Allora alle urne si presentò il 10,1% degli aventi diritto alle 12, il 22,4% alle 19 ed il 35% alle 23. Poi quella consultazione si chiuse il lunedì con il 53,6% di affluenza. In base a questo precedente è possibile fare una previsione di quello che potrebbe essere il dato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) L'parziale alsul taglio dei parlamentariore 23; pari al 39,9 per cento (6.116 comuni su 7.903, fonte YouTrend).19 era stato di poco superiore al 30 per cento: i dati sono più alti rispetto alcostituzionale del 2006, l'ultimo in cui la votazione; stata spalmata su due giorni. Alloraurne si presentò il 10,1% degli aventi diritto12, il 22,4%19 ed il 35%23. Poi quella consultazione si chiuse il lunedì con il 53,6% di. In base a questo; possibile fare una previsione di quello che potrebbe essere il dato ...

