Previsioni Meteo | in settimana aumenta il maltempo e scendono le temperature | irrompe l’autunno

(Di domenica 20 settembre 2020)– Correnti perturbate atlantiche sono già in azione su parte del nostro territorio. molte nubi a sviluppo verticale anche consistente, stanno interessando in queste ore la Liguria, specie centrale, con rovesci e temporali diffusi tra il savonese e genovese, e un altro nucleo intenso e temporalesco è in azione sull’alto Tirreno tra la Corsica e le coste toscane, localmente Nordest Sardegna, tra Porto Cervo e l’arcipelago di La Maddalena,in procinto di raggiungere gran parte della Toscana, nelle prossime ore, con fenomeni anche localmente forti. Fino a sera rovesci e temporali riguarderanno anche l’Umbria i settori occidentali delle Marche, il Nord Ovest e, via via, buona parte della Pianura , specie centro meridionale, occasionalmente il Lazio. Per domani, lunedì 21, rovesci ...