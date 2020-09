L’Italia tagliata fuori dalle rotte della sovranità digitale? (Di domenica 20 settembre 2020) Nella gara per la sovranità digitale globale l’Italia rischia di essere tagliata fuori. Schiacciata, da un lato, dalla rendita di posizione dei giganti del web statunitensi e subordinata, dall’altro, alle priorità franco-tedesche nei nuovi e interessanti progetti per la costruzione di un comparto tecnologico europeo autonomo. Gaia-X, il progetto di una piattaforma europea di cloud computing, non riuscirà, nell’immediato … L’Italia tagliata fuori dalle rotte della sovranità digitale? InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 20 settembre 2020) Nella gara per la sovranitàglobale l’Italia rischia di essere. Schiacciata, da un lato, dalla rendita di posizione dei giganti del web statunitensi e subordinata, dall’altro, alle priorità franco-tedesche nei nuovi e interessanti progetti per la costruzione di un comparto tecnologico europeo autonomo. Gaia-X, il progetto di una piattaforma europea di cloud computing, non riuscirà, nell’immediato … L’Italiasovranità? InsideOver.

buonomob76 : @AndreaOrlandosp Perché mi dica se attingiamo al mes l'Europa li regala questi soldi all ' italia o saranno costret… - LPincia : RT @gabrillasarti2: Iniziano a invadere l'Italia per il #recoveryfound e mandano una indagata , il M5S non ha problemi di etica, ormai l'ha… - fabiotempoMi : RT @gabrillasarti2: Iniziano a invadere l'Italia per il #recoveryfound e mandano una indagata , il M5S non ha problemi di etica, ormai l'ha… - PonytaEle : RT @gabrillasarti2: Iniziano a invadere l'Italia per il #recoveryfound e mandano una indagata , il M5S non ha problemi di etica, ormai l'ha… - soloio0509 : RT @gabrillasarti2: Iniziano a invadere l'Italia per il #recoveryfound e mandano una indagata , il M5S non ha problemi di etica, ormai l'ha… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia tagliata L’Italia (diseguale) a bassa velocità: al Sud meno treni pendolari di dieci anni fa Corriere della Sera