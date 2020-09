Juventus-Sampdoria, quote dei bookmakers e probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Ranieri (Di domenica 20 settembre 2020) Tutto pronto per Juventus-Sampdoria.Pirlo si prepara all’esordio in campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri nella gara in programma quest'oggi, domenica 20 settembre, alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino: il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara a senso unico, con i padroni di casa nettamente in favore sugli ospiti: il segno 1, infatti, è offerto a 1.38, il segno X a 5.25 e infine, il segno 2 a 8.00.Andrea Pirlo dovrebbe schierare la sua prima Juventus con un 3-5-2. Tra i pali Szecseny, nella difesa a ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Tutto pronto persi prepara all’esordio in campionato contro ladi Claudionella gara in programma quest'oggi, domenica 20 settembre, alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino: il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).Lee i pronostici deiprevedono una gara a senso unico, con i padroni di casa nettamente in favore sugli ospiti: il segno 1, infatti, è offerto a 1.38, il segno X a 5.25 e infine, il segno 2 a 8.00.Andreadovrebbe schierare la sua primacon un 3-5-2. Tra i pali Szecseny, nella difesa a ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - forumJuventus : #JuveSampdoria, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski e Ronaldo in avanti. Cuadrado e De Scigl… - JuventusTV : #Numbers | Le statistiche dei protagonisti di #JuveSamp degli ultimi anni ?? On demand, qui ??… - IvanMazzella : RT @ZZiliani: Luca Pellegrini non convocato per Juventus-Sampdoria. E niente, proprio non ce la fa Paratici a vendere De Sciglio. https://t… - LuigiBevilacq17 : RT @NicoSchira: Luca #Pellegrini non convocato per Juventus-Sampdoria di stasera. Nei bianconeri giocherà titolare Mattia #DeSciglio, che d… -