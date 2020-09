Epic Games e Riot nel mirino nel governo americano a causa delle loro connessioni con i cinesi di Tencent (Di domenica 20 settembre 2020) Il governo degli Stati Uniti sta esaminando con molta attenzione i protocolli di sicurezza di Epic Games, i creatori dell'Unreal Engine e di Fortnite, nonché di Riot Games, i responsabili di League of Legends.Stando a quanto riportato da Bloomberg, il governo avrebbe inviato delle lettere a tutte le compagnie che possiedono delle connessioni con il conglomerato cinese Tencent, chiedendo l'invio di numerosi dati per accertarne la sicurezza.Questi sarebbero gli ordini del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti d'America, il quale avrebbe iniziato un duro conflitto con la Cina, esordendo con il ban di due famose applicazioni, TikTok e WeChat. Secondo quanto dichiarato dal presidente Donald Trump, entrambe le ... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 settembre 2020) Ildegli Stati Uniti sta esaminando con molta attenzione i protocolli di sicurezza di, i creatori dell'Unreal Engine e di Fortnite, nonché di, i responsabili di League of Legends.Stando a quanto riportato da Bloomberg, ilavrebbe inviatolettere a tutte le compagnie che possiedonocon il conglomerato cinese, chiedendo l'invio di numerosi dati per accertarne la sicurezza.Questi sarebbero gli ordini del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti d'America, il quale avrebbe iniziato un duro conflitto con la Cina, esordendo con il ban di due famose applicazioni, TikTok e WeChat. Secondo quanto dichiarato dal presidente Donald Trump, entrambe le ...

