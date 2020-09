Elezioni e referendum, code ai seggi di Baranzate: ingressi a gruppi di 20 elettori (Di domenica 20 settembre 2020) Sono aperti dalle 7 di oggi i seggi per le votazioni delle comunali e del referendum a Baranzate. Qui hanno adottato un sistema diverso: gli accessi avvengono a gruppi di 20 persone alla volta. Nell’unico seggio di via Mercantesse si formano lunghe code di elettori in attesa di accedere prima alla scuola elementare Rodari per … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 20 settembre 2020) Sono aperti dalle 7 di oggi iper le votazioni delle comunali e del. Qui hanno adottato un sistema diverso: gli accessi avvengono adi 20 persone alla volta. Nell’unicoo di via Mercantesse si formano lunghediin attesa di accedere prima alla scuola elementare Rodari per … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - Agenzia_Ansa : Election day, 46 milioni al voto tra regionali e referendum. Urne aperte dalle 7 #ANSA - Agenzia_Ansa : Al voto oltre 46 milioni di elettori #Referendum #Regionali #Comunali #ANSA - immacolella : Storicamente ho sempre “perso” alle elezioni e ai referendum. Mi sa che sarà così anche a sto giro. - infoitinterno : Elezioni 2020, seggi aperti in tutto il Trentino. Si vota per il rinnovo delle amministrazioni comunali e il refere… -