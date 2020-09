DayDreamer torna il 26 settembre ma con una puntata singola? Le anticipazioni (Di domenica 20 settembre 2020) Canale5 ha confermato la messa in onda di DayDreamer nel fine settimana ma ecco spuntare un’altra novità che andrà in scena proprio sabato pomeriggio, il 26 settembre, con un singolo episodio in cui Can e Sanem saranno ancora al centro di tutto. I due hanno deciso di dimenticare il loro essere amici per essere di nuovo fidanzati. Lui ha capito l’arte del perdono e così ha deciso di andare avanti senza più voltarsi indietro ma fino a quando durerà questa pace? Le anticipazioni della puntata del 26 settembre di DayDreamer rivela che i due si troveranno ad un bivio quando i pettegolezzi si faranno sempre più rumorosi. Proprio per questo Sanem si dirà pronto a lasciare il lavoro per evitare che le scelte di Can vengano ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Canale5 ha confermato la messa in onda dinel fine settimana ma ecco spuntare un’altra novità che andrà in scena proprio sabato pomeriggio, il 26, con un singolo episodio in cui Can e Sanem saranno ancora al centro di tutto. I due hanno deciso di dimenticare il loro essere amici per essere di nuovo fidanzati. Lui ha capito l’arte del perdono e così ha deciso di andare avanti senza più voltarsi indietro ma fino a quando durerà questa pace? Ledelladel 26dirivela che i due si troveranno ad un bivio quando i pettegolezzi si faranno sempre più rumorosi. Proprio per questo Sanem si dirà pronto a lasciare il lavoro per evitare che le scelte di Can vengano ...

