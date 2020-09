Clamoroso a Uomini e Donne: Jessica Antonini ha già scelto, ecco chi è! (Di domenica 20 settembre 2020) Clamorosa scelta anticipata a Uomini e Donne. Una delle troniste ha scelto inaspettatamente, anche se, a guardare bene come sono andate le cose, non è stata poi una decisione così imprevedibile. Sabato 19 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ed è accaduto ciò che nessuno (o quasi si aspettava). Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso Jessica Antonini ha fatto la sua scelta e ovviamente non poteva che essere Davide Lorusso, il famoso sosia di Can Yaman, alla faccia del povero Simone Floris. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì, abbiamo visto Jessica arrabbiata con ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 20 settembre 2020) Clamorosa scelta anticipata a. Una delle troniste hainaspettatamente, anche se, a guardare bene come sono andate le cose, non è stata poi una decisione così imprevedibile. Sabato 19 settembre è stata registrata una nuova puntata died è accaduto ciò che nessuno (o quasi si aspettava).haDavide Lorussoha fatto la sua scelta e ovviamente non poteva che essere Davide Lorusso, il famoso sosia di Can Yaman, alla faccia del povero Simone Floris. Nell’ultima puntata di, andata in onda venerdì, abbiamo vistoarrabbiata con ...

infoitcultura : Uomini e Donne, clamoroso: lascia il programma e torna con la sua ex, “Alcuni addii non sono per sempre” - juveandrea63 : Clamoroso dalla Continassa,partita della Juve sospesa per continue violazioni del regolamento:recupero palla contin… -