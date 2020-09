Calciomercato Inter, il Barça non molla Lautaro: 15 meeting telematici per il sì (Di domenica 20 settembre 2020) Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez e lo fa anche a distanza attraverso incontri telematici. Il bomber argentino rimane l’obiettivo numero uno dei blaugrana che, nonostante la scadenza della clausola che avrebbe favorito un passaggio senza troppe storie in Spagna, non sembrano demordere sul suo prossimo ingaggio. Lui intanto si allena ad Appiano agli … L'articolo Calciomercato Inter, il Barça non molla Lautaro: 15 meeting telematici per il sì Leggi su dailynews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Il Barcellona continua a corteggiareMartinez e lo fa anche a distanza attraverso incontri. Il bomber argentino rimane l’obiettivo numero uno dei blaugrana che, nonostante la scadenza della clausola che avrebbe favorito un passaggio senza troppe storie in Spagna, non sembrano demordere sul suo prossimo ingaggio. Lui intanto si allena ad Appiano agli … L'articolo, il Barça non: 15per il sì

DiMarzio : #Vidal all’@Inter, ultimi dettagli burocratici: domani previsto l’arrivo a #Milano #calciomercato @SkySport @kingarturo23 - DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - Inter : ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - CalcioJcom : New post: Vidal firma con l’Inter, tradimento per i tifosi della Juve - DisfattistiAut : ???Propongo all'unanimità La Nomina di nuovo DS dell FC Internazionale Milano A Big/Rom a cui Basta un Abbraccio… -