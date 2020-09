Aviano, incendio in una ditta di rifiuti: densa colonna di fumo visibile per 10 chilometri (Di domenica 20 settembre 2020) Nella serata di ieri, sabato 19 settembre 2020, un vasto incendio è divampato ad Aviano in una azienda di rifiuti. La nube di fumo nero e denso era visibile da ben oltre dieci chilometri di distanza. Immediatamente è scattato l’allarme dell’amministrane locale che ha consigliato a tutti i residenti e a quelli dei comuni limitrofi di rimane in casa e con le finestre chiuse. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco sia di Aviano che dei paesi vicini. Al momento sono in corso le indagini degli inquirenti per individuare le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio. Leggi anche –> Incidente in Cina, fuga di batteri da laboratorio: infettate più di 3mila ... Leggi su urbanpost (Di domenica 20 settembre 2020) Nella serata di ieri, sabato 19 settembre 2020, un vastoè divampato adin una azienda di. La nube dinero e denso erada ben oltre diecidi distanza. Immediatamente è scattato l’allarme dell’amministrane locale che ha consigliato a tutti i residenti e a quelli dei comuni limitrofi di rimane in casa e con le finestre chiuse. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco sia diche dei paesi vicini. Al momento sono in corso le indagini degli inquirenti per individuare le cause che hanno portato allo scoppio dell’. Leggi anche –> Incidente in Cina, fuga di batteri da laboratorio: infettate più di 3mila ...

