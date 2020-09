Asia Argento | ritratto di una «bad girl» | 45 anni e mille vite

(Di domenica 20 settembre 2020) Asia Argento compie 45 anni. In cui ha racchiuso mille vite. La sua carriera, iniziata a 9 anni sui set dei film horror di papà Dario Argento, è densa di esperienze: attrice, scrittrice, modella, cantante, regista. La vita privata, ad oggi, non è stata meno movimentata. A partire dall’infanzia. Nata a Roma il 20 settembre 1975, i genitori si separarono che aveva solo 9 anni. Quel divorzio fu per Asia uno degli «eventi chiave» della sua esistenza. Probabile causa del rapporto spesso conflittuale con la madre, l’attrice Daria Nicolodi.

Dagli esordi a 9 anni sul set (horror) alla carriera da scrittrice e regista, dall'eterna faida con Morgan al dolore per la morte di Anthony Bourdain, dalla battaglia come paladina del #Metoo. Ritratt ...Per la prima serata in tv, domenica 20 settembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Soliti Ignoti Special Vip”, condotto da Amadeus. Una puntata speciale in prima serata che avrà come ospiti, nel ruo ...Tanti auguri ad Asia Argento che il 20 settembre compie 45 anni. Figlia del regista Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi, Asia, che in realtà all'anagrafe è registrata col nome di Aria perché n ...