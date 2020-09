90 minuti di panchina per Dzeko a Verona: è addio (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri durante la prima gara di campionato Verona-Roma, finita 0-0, Edin Dzeko è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Eppure alla Roma mancava proprio il terminale offensivo per concretizzare le occasioni create ma nonostante tutto Fonseca non ha permesso l’ingresso dell’attaccante bosniaco. La panchina di Dzeko per tutta la gara è l’ulteriore e definitiva conferma che il club giallorosso ha ormai un accordo totale con la Juventus e che si aspetta di perfezionare l’operazione Milik in giallorosso. Dzeko in panchina, malgrado la necessità della Roma di avere un attaccante che concretizzasse, è conferma che il mercato viene prima di tutto. Dichiarazioni Fonseca post partita Abbiamo fatto un ... Leggi su giornal (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri durante la prima gara di campionato-Roma, finita 0-0, Edinè rimasto inper tutti i 90. Eppure alla Roma mancava proprio il terminale offensivo per concretizzare le occasioni create ma nonostante tutto Fonseca non ha permesso l’ingresso dell’attaccante bosniaco. Ladiper tutta la gara è l’ulteriore e definitiva conferma che il club giallorosso ha ormai un accordo totale con la Juventus e che si aspetta di perfezionare l’operazione Milik in giallorosso.in, malgrado la necessità della Roma di avere un attaccante che concretizzasse, è conferma che il mercato viene prima di tutto. Dichiarazioni Fonseca post partita Abbiamo fatto un ...

TuttoMercatoWeb : 90 minuti di panchina per Dzeko, Fonseca: 'Settimana molto particolare, ho scelto di preservarlo' - fainformazione : VIDEO - Verona-Roma 0-0 | Highlights | Giornata 1 Serie A TIM 2020/21 19 settembre 2020 - Senza Dzeko, in panchina… - fainfosport : VIDEO - Verona-Roma 0-0 | Highlights | Giornata 1 Serie A TIM 2020/21 19 settembre 2020 - Senza Dzeko, in panchina… - infoitsport : 90 minuti di panchina per Dzeko, Fonseca: 'Settimana molto particolare, ho scelto di preservarlo' - tottimitico : @TychoBrahe29 @ing_michele @jerryscottismo @tuttapposter @PaolaDiCaro @marcohilo Infatti è quello che dico io I gio… -