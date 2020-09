Vendita auto non revisionata: quando è possibile e come si fa? (Di sabato 19 settembre 2020) Vendita auto non revisionata: quando è possibile e come si fa? In tempi di coronavirus, il settore della vendite auto usate ha certamente maggiori margini di ripresa rispetto al mercato delle auto nuove ed appena immatricolate. Ma una domanda che non pochi si faranno è la seguente: è possibile effettuare la Vendita auto non revisionata? ovvero, ci sono o meno dei limiti imposti dalla legge? e se è possibile, come funziona di fatto? Sono questioni che meritano risposte, perché da un lato un auto usata può essere davvero una buona soluzione a basso prezzo per colui che non è in grado di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 settembre 2020)nonsi fa? In tempi di coronavirus, il settore della venditeusate ha certamente maggiori margini di ripresa rispetto al mercato dellenuove ed appena immatricolate. Ma una domanda che non pochi si faranno è la seguente: èeffettuare lanon? ovvero, ci sono o meno dei limiti imposti dalla legge? e se èfunziona di fatto? Sono questioni che meritano risposte, perché da un lato unusata può essere davvero una buona soluzione a basso prezzo per colui che non è in grado di ...

