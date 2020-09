UFFICIALE - I convocati di Gattuso per il Parma: out Malcuit, Younes, Llorente e Ounas (Di sabato 19 settembre 2020) Il Napoli è già partito per Parma, dove domani ad ora di pranzo comincerà il suo campionato in trasferta al Tardini. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Il Napoli è già partito per, dove domani ad ora di pranzo comincerà il suo campionato in trasferta al Tardini.

Il Napoli è già partito per Parma, dove domani ad ora di pranzo comincerà il suo campionato in trasferta al Tardini. Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida, da cui ha escluso Mal ...

