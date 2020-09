Uccisa per Punizione Vanesa Castillo, Aveva Denunciato Lo Stupro di una Sua Studentessa (Di sabato 19 settembre 2020) Aveva Denunciato lo Stupro di una sua studente 13enne, messa incinta dal fratellastro di 21 anni che la minacciava, alla fine Vanesa Castillo è stata Uccisa nella scuola dove lavorava. Aveva testimoniato al processo di un abuso sessuale su una 13enne rimasta incinta a causa della violenza ed è stata brutalmente Uccisa a coltellate. Succede … Leggi su youreduaction (Di sabato 19 settembre 2020)lodi una sua studente 13enne, messa incinta dal fratellastro di 21 anni che la minacciava, alla fineè statanella scuola dove lavorava.testimoniato al processo di un abuso sessuale su una 13enne rimasta incinta a causa della violenza ed è stata brutalmentea coltellate. Succede …

