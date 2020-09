Tu Si Que Vales dove vedere le puntate in tv, streaming e replica (Di sabato 19 settembre 2020) TU SI QUE Vales dove vedere. Torna su Canale 5 il talent show con una nuova edizione. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Tu Si Que Vales dove vedere le puntate in tv e replica Il programma Tu Si Que Vales andrà in onda il sabato in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche in streaming dal sito mediasetplay.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Tu Si Que Vales streaming Per chi si perdesse una puntata oppure ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 19 settembre 2020) TU SI QUE. Torna su Canale 5 il talent show con una nuova edizione. Ecco di seguitoledi in tv,. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Tu Si Quelein tv eIl programma Tu Si Queandrà in onda il sabato in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche indal sito mediasetplay.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Tu Si QuePer chi si perdesse una puntata oppure ...

robertopontillo : @tw_fyvry non credo sia cosi scontato tu si que vales è sempre uguale non ci sono dinamiche non ci sono imprevisti… - pazzipergerry : RT @CinguettaTV: Stasera il programma del sabato sera degli italiani. TU SI QUE VALES con la giuria più pazza della tv. Grandi talenti, es… - CinguettaTV : Stasera il programma del sabato sera degli italiani. TU SI QUE VALES con la giuria più pazza della tv. Grandi tale… - MontiFrancy82 : Sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con @tusiquevales_it @Gerry_Scotti… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con @tusiquevales_it @Gerry_Scotti… -